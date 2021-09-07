Несмотря на то, что начало лета было холодным и дождливым, арбузы уродили хорошо и рынок сейчас перенасыщен.

В Херсонской области аграрии не могут продать урожай арбузов в связи перенасыщением рынка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

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Как говорится в сюжете, несмотря на то, что начало лета было холодным и дождливым, арбузы уродили хорошо и рынок сейчас перенасыщен.

Оптовая цена вдвое ниже себестоимости. Но даже по 50 копеек за килограмм аграрии не могут продать арбузы. Поэтому бахчевые уже начинают перезревать.

Цены на арбузы в Киеве:

В начале августа 2021 года из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский.

16 августа 2021 года в Киев по реке Днепр отправили еще одно судно с 350 тоннами херсонских арбузов.

В последние дни августа торговые сети Киева еще больше снизили цены на арбузы. Это произошло на фоне прибытия в Киев баржи с херсонскими арбузами.

Автор: Елена Коваленко