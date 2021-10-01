Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении достигла 10,2%.

Цены на продукты и услуги, которые потребляют и которыми пользуются украинцы и в дальнейшем будут расти из-за повышения цен на сырье и материалы, из которых они производятся.

Об этом говорится в результатах сентябрьского опроса предприятий, опубликованных на официальном сайте Национального банка Украины.

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"Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий относительно роста цен на сырье и материалы", - говорится в сообщении.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 324 предприятия. Среди опрошенных предприятий 42,9% – компании промышленности, 29,3% – сферы услуг, 21,9% – торговли, 5,9% – строительства. При этом 37,0% респондентов – крупные предприятия, 30,2% – средние, 32,7% – малые.

Потребительская инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 29% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 96,1% и электроэнергии на 36,6%.

Автор: Богдан Слуцкий