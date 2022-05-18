Это приведет к серьезным последствиям для стран, которые зависят от поставок продовольствия из Украины. В частности, для Европы и Центральной Азии.

Украина из-за войны может потерять по меньшей мере 20% урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виктория Михальчук.

"По оценкам ФАО, по меньшей мере 20% урожая может быть не собрано или не выращено, что приведет к дальнейшему сокращению поставок и будет иметь серьезные последствия для Европы, Центральной Азии и других стран, которые зависят от поставок продовольствия с Украины", - отметила она.

По словам Михальчук, в связи с таким прогнозом, ФАО подготовила план быстрого реагирования, согласно которому нужно 115 млн долларов для поддержки около миллиона человек до конца 2022 года. "По состоянию на сегодня ФАО уже помогла 33 тыс. семей... на востоке, юге, в центре и западе Украины. 18 тыс. семей получили семена картофеля. Еще около 15 тыс. семей получат семена овощей и еще около 4 тыс. семей получат денежную помощь", - сказала она.

По словам Михальчук, предусматривается предоставление грантов мелким и средним производителям продукции, а также малым домохозяйствам, которые выращивают продукты питания для собственного потребления.

Представитель Всемирной программы по продовольствию Пол Энтем заверил, что Всемирная продовольственная программа в Украине будет действовать столько, сколько нужно. Сейчас ею охвачено 3,83 млн украинцев – речь идет об обеспечении продовольственными наборами и денежных выплатах.

"Только в этом месяце Всемирная продовольственная программа предоставляет продовольственную помощь 2 млн человек в Украине или наличными, или выдавая месячные продовольственные наборы. Мы подписали соглашения с Министерством социальной политики, чтобы увеличить денежные выплаты 0,5 млн человек по всей Украине. Для людей эти выплаты позволят покупать самое важное. Каждый доллар, который тратит семья в Украине, также питает местную экономику. Соответственно эти денежные выплаты поддерживают также внутренние социальные системы защиты в Украине", - отметил он.

Ентем подчеркнул, что необходимо учитывать влияние этой войны на голод во всем мире.

"До сих пор Украина была существенным экспортером. Многие страны полагались на экспорт зерна из Украины. И сейчас тысячи тонн находятся в украинских элеваторах и нет возможности экспортировать. Это уже вызывает катастрофический кризис с голодом. Нам необходимо обеспечить открытие портов и для того, чтобы защитить украинских производителей, и для того, чтобы предотвратить голод в мире. Именно поэтому этот кризис имеет такой масштаб, потому что влияет на другие страны, которые уже уязвимы и страдают от отсутствия продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

По словам Ентема, пока западно-европейские страны и ООН работают над открытием портов.

"Сейчас экспорт по сути 15-20% того, что могло бы экспортироваться. Но существенной альтернативы черноморским портам нет. Именно поэтому необходимо достичь их открытия", - сказал он.

Ентем подчеркнул, что серьезные последствия отсутствия экспорта продуктов из Украины будут иметь прежде всего Сирия, Афганистан, Йемен.

"В этих странах есть чрезвычайные ситуации, люди уже на грани голода. У них уже сложилась "идеальная" ситуация из-за COVID-19, через опасные ситуации, через конфликты. Война в Украине только добавила сложностей", - подчеркнул он.

Кризис экспорта из Украины и угроза голода:

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта в шесть раз.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность невиданные ранее десятилетиями.

В мае стало известно, что Европейская комиссия запускает комплекс мер "пути солидарности", чтобы помочь Украине экспорт сельскохозяйственных товаров.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами. По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

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