По словам вице-президента Еврокомиссии, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

"Мы должны помочь Украине продолжать производство и экспорт зерна. Хранилища Украины сейчас заполнены, но они не могут экспортировать это зерно. Им необходимо освободить складские мощности для принятия следующего урожая. Поэтому мы работаем над тем, чтобы помочь вывезти это зерно поездами, через "коридоры солидарности", - подчеркнул Боррель.

Он также отметил, что вокруг спровоцированных войной продовольственного кризиса и роста цен на электроэнергию происходит битва нарративов, во время которой Россия пытается сместить акценты и переложить свою ответственность на жертву агрессии - Украину, а также на Запад, применивший санкции в ответ на российское вторжение.

"На самом деле этот кризис является следствием войны, когда Россия бомбит украинские поля, разрушает, сжигает, разворовывает хранилища. Когда российские военные корабли блокируют черноморские торговые пути и украинские порты, когда Россия не разрешает вывоз украинской пшеницы на экспорт - это, конечно, негативно влияет на жизнь людей в Африке или в Азии, и они хотят получить ответы. Но им вредят не наши санкции, а последствия войны, которую Россия развязала против Украины", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он добавил, что министры иностранных дел G7 вместе обсудили меры по уменьшению негативного влияния действий России на мировую экономику. Вместе с тем доставка продуктов в третьи страны остается большим вызовом для мира, и для ее решения необходимо приобщение членов G20.

Как сообщал УНИАН, Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

Блокада морских портов Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. В частности, это уже привело к росту цен на продовольствие во всем мире. Также эксперты прогнозируют голод в некоторых регионах мира.

Между тем Европейская комиссия запускает комплекс мероприятий "Пути солидарности" чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары. По словам европейского комиссара по вопросам транспорта Адины Велян, комплекс мер направлен на интеграцию инфраструктуры Украины и ЕС для вывоза за границу 20 миллионов тонн украинского зерна в течение ближайших трех месяцев.

А генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против России если она откроет Украине экспорт зерна. Он ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских пищевых продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальное дефицита продовольствия. В обмен на деблокаду зерновых Гуттериш предлагает вернуть на мировой рынок российский и белорусский калий.

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