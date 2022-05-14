До 24 февраля Украина шла на рекорд по показателям экспорта зерновых.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта зерновых в шесть раз.

Об этом в интервью НВ заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"Суммарно на экспорт в прошлом году мы отправили чуть более 50 млн т зерновых. Больше всего — в Китай — около 12 млн т. Как правило, 30% всей продукции поставляем в страны ЕС, 30% — в Северную Африку и еще 30% — в Азию. В прошлом году наблюдался перекос. В Азию Украина экспортировала 40% зерновых из-за роста спроса со стороны Китая. В эту страну мы продаем кукурузу и ячмень", - отметил Горбачев.

По словам Горбачева, до 24 февраля, когда произошло полномасштабное военное вторжение России, Украина шла на рекорд по показателям экспорта зерновых.

"До 24 февраля мы шли с рекордными показателями, отправив на экспорт 43 млн тонн. Наши ожидания по экспорту были на уровне 70 млн т в этом маркетинговом году, то есть, с июня прошлого года до 1 июля этого года. К сожалению, война внесла коррективы. Через порты Черного моря мы могли экспортировать около 6 млн т в месяц. А сейчас через железнодорожные переходы и по Дунаю наш экспорт лишь немногим превышает 1 млн т. То есть, он снизился в шесть раз", - заявил Горбачев.

Война в Украине и угроза голода:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявил о том, что миру может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой.

12 мая 2022 года в МИД предупредили страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Кабмин определился, как кормить людей во время войны

Украине нужен "коридор" для вывоза заблокированного в портах зерна - промышленники

В оккупированном Мелитополе россияне забирают у фермеров 70% урожая