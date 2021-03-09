Украина и Япония согласовали соответствующий ветеринарный сертификат.

Украина и Япония согласовали ветсертификат для экспорта сырого молока и молочных продуктов из Украины.

Как сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, это означает, что украинские производители смогут продавать молоко в Японию.

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"Это очень хорошая новость для украинских производителей, заинтересованных в экспорте сырого молока и молочных продуктов: открыт рынок одного из крупнейших стратегических партнеров для украинского экспорта пищевых продуктов – Японии", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Владиславы Магалецкой.

Также сообщается, что сейчас Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения рынков сбыта почти в 30 странах по таким товарным позициям: продукция птицеводства, крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Что этому предшествовало

В феврале 2021 года Ливан открыл свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей, а Эфиопия – для импорта украинских яиц.

Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

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Автор: Анна Нагорная