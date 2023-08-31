Так называемый "теневой флот" РФ не выходит в международные порты.

Российские оккупанты используют так называемый "теневой флот", с помощью которого грабят украинские порты.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что именно "теневой флот" агрессора заходит в порты Бердянска и Мариуполя.

"Есть так называемый "теневой флот", который не выходит в международные порты... его используют с выключенными АІС, нарушая международное морское право. Заходят в порты Бердянска и Мариуполя. Грузят там зерно, металл. Потом перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать", - заявил Плетенчук.

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"Теневой флот" Путина

В октябре 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в формируется "теневой флот" из танкеров с неизвестными владельцами для перевозки нефти в интересах России.

По состоянию на 3 декабря 2022 года РФ сформировала теневой флот из сотни танкеров для экспорта нефти в условиях санкций

24 февраля 2023 года появилась информация о том, что российскую нефть перекачивают между танкерами, чтобы обойти санкции.

В марте 2023 года стало известно о том, что Россия увеличивает "теневой флот". Ежемесячно в "теневой флот" агрессора поступают от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров (10% мирового рынка).

Танкеры были проданы европейскими владельцами фирмам на Ближнем востоке и в Азии уже после вторжения России в Украину. Также агрессор использует танкеры, которые принадлежат иранским и венесуэльским компаниями. В большинстве случаев судна отключают систему автоматической идентификации, которая позволяет определить габариты и маршрут, поэтому отследить их практически невозможно.

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