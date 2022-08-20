Его могут направить в Африку, которая испытывает серьезную нехватку продовольствия.

Соединенные Штаты Америки в ближайшие несколько недель закупят у Украины около 150 000 тонн зерна для доставки продовольственной помощи из портов, не заблокированных войной.

Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, пишет AP.

Конечные пункты назначения этого зерна пока не определены, продолжаются обсуждения. Вероятно, его направят в Африку, так как именно там последствия засухи в этом году вызвали наиболее сильную нехватку продовольствия.

По словам Бизли, запланированная поставка более чем в шесть раз превышает количество зерна, которое первое организованное ими судно из Украины доставляет людям на Африканском Роге.

По данным Всемирной продовольственной программы, 22 миллиона человек голодают.

Глава Всемирной продовольственной программы назвал ситуацию на Африканском Роге "идеальным штормом поверх идеального шторма, цунами поверх цунами", поскольку подверженный засухе регион изо всех сил пытается справиться с высокими ценами на продовольствие и топливо, отчасти вызванными войной в Украине.

Ранее Папа Римский заявил, что война в Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире и призвал не допустить гуманитарный кризис в Сомали.

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