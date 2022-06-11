Украина предложила план из трех шагов, который позволит разблокировать ее морские порты и возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции.

Министерство иностранных дел Украины призывает Африканский союз повлиять на Российскую Федерацию для прекращения ее войны против Украины с целью возобновления экспорта украинского зерна в страны Африканского континента.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook.

Николенко отреагировал на призыв президента Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла к Украине разминировать порт Одессы, чтобы создать возможность для экспорта пшеницы.

Как заявил спикер, Украина всегда была надежным поставщиком агропромышленной продукции на рынки стран Африки.

По его словам, Украина решительно настроена возобновить экспорт зерновых, чтобы помочь Африке гарантировать ее безопасность продовольствия, но один аспект должен быть четко понятым.

"Африка сталкивается с резким ростом цен на продовольствие и потенциальным голодом, потому что Россия вторглась в Украину. Российская армия уничтожает критическую сельскохозяйственную инфраструктуру, блокирует морские порты Украины и зерновые терминалы и запускает ракетные атаки на южные сельскохозяйственные регионы Украины. Россия также похищает зерно с украинских территорий, которые она захватила силой", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что в этом контексте грустно слышать заявления, что Украина должна что-то сделать, когда одновременно нет осуждения России и призывов к РФ прекратить ее опустошительную войну.

"Мы усвоили уроки, что словам президента Путина нельзя верить. Он и его чиновники до 24 февраля публично заявляли, что Россия не будет вторгаться в Украину. Она совершила вторжение. Руководство российской армии обещало, что их армия не будет нападать на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Прямо сейчас она разрушает города и деревни, превращая их в ничто больше как руины и выжженную землю. Число смертей среди гражданских уже достигло тысяч человек. 20% украинской территории сейчас незаконно оккупировано Россией", - заявил спикер.

По этой причине дипломат подчеркнул, что законные интересы безопасности Украины должны уважаться.

"Украина предложила план из трех пунктов, который позволит разблокировать ее морские порты для того, чтобы возобновить экспорт зерна: Россия должна вывести ее военно-морские силы в Черном и Азовском морях, необходимо предоставить военное оборудование для защиты южного побережья Украины на тот случай, если Россия решит использовать в своих целях разминирование, и должна быть основана международная миссия для патрулирования экспортных маршрутов", - заявил Николенко.

"Мы призываем президента Маки Салла и Африканский союз использовать их влияние на Россию, чтобы убедить прекратить ее жестокие боевые действия. Прекращение войны позволит разблокировать 22 миллиона тонн зерна, которое застряло в морских портах, и предотвратить продовольственный кризис в Африке и за ее пределами", - подчеркнул представитель МИД.

Напомним, ранее во время встречи президента Сенегала и лидера Африканского союза Маки Салла с президентом РФ Владимиром Путиным, последний заявил, что Россия якобы не собирается заходить в порт Одессы в случае разминирование побережья.

Как сообщал УНИАН, 30 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

10 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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