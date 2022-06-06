Из-за насущной потребности многие африканские страны могут купить краденое зерно без колебаний.

Кремль пытается получить прибыль, продавая украденную в Украине пшеницу пострадавшим от засухи странам Африки, некоторые из которых могут столкнуться с голодом.

Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

В середине мая Соединенные Штаты разослали предупреждение 14 странам, в основном в Африке, о том, что российские грузовые суда покидают порты вблизи Украины с "украденным украинским зерном". Были названы три российских грузовых судна, которые подозреваются в перевозке украденного.

Чиновники США подтвердили, что речь идет о странах в северной и восточной частях Африки, а также в Пакистане, Бангладеше, Шри-Ланке и Турции.

"Соединенные Штаты работают с другими странами, чтобы предотвратить продажу зерна, которое, вероятно, было украдено из Украины", - прокомментировал представитель Госдепартамента.

Уже сейчас многие африканские страны двойственно относятся к карательной западной санкционной кампании против России.

Россия и Украина обычно обеспечивают около 40% потребности в пшенице в Африке. По данным ООН, цены на зерно в Африке в прошлом году выросли на 23%, разрушительная засуха заставила голодать 17 миллионов человек, в основном в некоторых частях Сомали, Эфиопии и Кении.

Столкнувшись с такой насущной потребностью, многие африканские страны вряд ли будут колебаться, прежде чем покупать поставляемое Россией зерно, независимо от того, откуда оно поступает, сказал Хасан Ханнендже, директор Международного института стратегических исследований HORN, исследовательского центра в Кении.

"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они берут еду, и если кто-то собирается морализировать по этому поводу, они ошибаются. Потребность в еде настолько остра, что им не нужно это обсуждать", - сказал Ханнендже.

В минувшие выходные несколько африканских официальных лиц отказались обсуждать американское предупреждение об украденном украинском зерне.

Мачария Камау, главный секретарь министерства иностранных дел Кении, отрицал, что Кения получала какие-либо сообщения.

"Зачем им вообще нужно нас предупреждать? Зачем кому-то покупать награбленное? Это звучит как пропагандистский ход", - написал он.

Минди Касига, пресс-секретарь министерства иностранных дел Танзании, заявила, что позиция ее страны "всегда была нейтральной".

По мнению аналитика Ханнендже, на большей части Африки любое давление Запада в отношении зерна, поставляемого из России, может иметь неприятные последствия, если только Запад не предложит средства восполнения нехватки пшеницы.

"Если Запад сможет предоставить альтернативы, страны прислушаются к этому. Но истерика по этому поводу только еще больше подтолкнет их в объятия России", - считает он.

Несколько иностранных официальных лиц заявили, что Соединенные Штаты попросили их обеспечить, чтобы их страна не покупала украденное украинское зерно, и эта просьба была сделана в духе сотрудничества, а не принуждения.

В Пакистане, который рассматривает возможность покупки двух миллионов тонн пшеницы в России, высокопоставленный представитель министерства иностранных дел сказал, что американцы подчеркивали суверенитет Пакистана, когда просили о помощи.

В пятницу глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл встретился в России с президентом Владимиром Путиным, чтобы обеспечить поставки зерна из страны. Критики заявили, что поездка дала Москве еще один инструмент для усиления разногласий в международной реакции на ее жестокое нападение на Украину.

Кража зерна из Украины: что стоит знать о преступлениях РФ

По информации украинских чиновников, Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Большая часть этого груза была доставлена ​​грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена суднами, в том числе, находящимися под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские судна "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как такие, что подозревают в перевозке краденого зерна.

Эти судна курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о задействованных судах. В частности, подсанкционные судна часто отключают свои транспондеры, пока они не находятся в море, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

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