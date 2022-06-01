Эта договоренность предусматривает то, что в результате разминирования Украина не укрепит свой военный потенциал и не нанесет вреда российскому флоту.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что якобы Кремль дал предварительное согласие на то, чтобы Турция помогла в разминировании украинских портов.

Об этом пишут российские СМИ.

"По результатам разговора (российского президента Владимира Путина – ред.) с президентом (Турции Реджепом Тайипом – ред.) Ердоганом достичь договоренности, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы освободить оттуда судна, которые, по сути, захватили в заложники, с грузами, необходимыми для развивающихся стран", - говорится в сообщении.

Лавров сказал, что эта договоренность предусматривает то, что в результате разминирования Украина не укрепит свой военный потенциал и не нанесет вреда российскому флоту.

Как известно, 31 мая Лавров заявлял, что российский военный флот позволит безопасный проход судов с украинским зерном если Украина решит вопрос с разминированием.

В понедельник 30 мая Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, на котором Эрдоган предложил провести в Стамбуле трехстороннюю встречу Украины, России и ООН.

Перед этим, Эрдоган позвонил президенту Владимиру Зеленскому, в Офисе президента заявили, что Зеленский готов встретиться в трехстороннем формате в Турции, если Путин будет к этому готов.

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