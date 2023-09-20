Украинский и словацкий министры договорились как можно быстрее доработать этот план.

Словакия поддерживает план действий по контролю за экспортом, который предоставила Украина Еврокомиссии.

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, об этом стало известно в ходе онлайн встречи украинского министра агрополитики Николая Сольского с министром сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Йозефом Бирешем.

Отмечается, что стороны обсудили, в частности, предложенный Украиной Еврокомиссии план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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Как отметил словацкий министр, важно двустороннее понимание в вопросе экспорта сельскохозяйственной продукции. По его словам, Словакия уже изучает украинский план действий, и считает его таким, что может быть принятым.

Министры договорились как можно быстрее доработать план, а также координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами.

Компромиссный план по агроэкспорту: детали

Украина представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины в ответ на продление запрета ввоза украинской продукции в Польшу, Словакию и Венгрию.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что предполагается, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласования от украинского Министерства экономики.

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