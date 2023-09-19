Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

Украина может принять решение о запрете импорта определенных категорий товаров из Польши и Венгрии. На такой шаг Киев пойдет в случае, если Варшава и Будапешт не отменят односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что Украина будет судиться во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции. Одновременно, по его словам, правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

"Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, которые идут в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", - говорится в сообщении в Telegram.

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В то же время, как отметил Шмыгаль, Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

"Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран. Россия ежедневно атакует наши порты, уничтожает инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия, минирует поля. Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам. Такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис. Мы еще раз призываем наших соседей отказаться от вредных и неправомерных ограничений, от политического популизма и встать на путь конструктивного диалога, от которого на самом деле выигрывают все", - подчеркнул глава правительства.

Заброна украинского зерна - последние новости

15 сентября Словакия, Польша и Венгрия объявили, что продлят запрет на импорт украинского зерна. Президент Владимир Зеленский пообещал "цивилизованный ответ" соседям, которые против экспорта украинского зерна.

17 сентября 2023 года ЕС призвал Польшу, Венгрию и Словакию конструктивно относиться к украинскому зерну.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на Украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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