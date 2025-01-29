Цены на капусту в Украине бьют рекорды: сколько сейчас стоит популярный овощ

На сегодня цены этот овощ среднем в 3,7 раза дороже, чем год назад.

На этой неделе в Украине начали стремительно расти цены на белокочанную капусту. Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

По состоянию на среду, 29 января отпускные цены на белокочанную капусту в фермерских хозяйствах уже поднялись до 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг), в зависимости от качества и объемов продукции.

Таким образом, сейчас популярный овощ предлагают в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Эксперты называют цены рекордными, отмечая, что капуста снова возглавила рейтинг с самыми высокими ценами среди всех позиций борщевого набора в нашей стране.

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Специалисты связывают рост с тем, что фермеры начали сдерживать продажу качественного овоща, ведь столкнулись со стремительным снижением запасов капусты в хозяйствах.

Это подтвердили в оптовых компаниях, заявив о сокращении предложений капусты на рынке. Специалисты добавляют, что сейчас там почти не осталось овощей среднего и низкого качества.

В целом на сегодня цены на белокочанную капусту в Украине в среднем в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Многие на рынке не исключают, что украинцы столкнутся с еще большим ростом цен на популярный овощ. Эксперты отмечают, что темпы роста могут ускоряться по мере того, как запасы будут сокращаться.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 42,90 грн/кг.

При этом в АТБ капусту можно купить по 43,89 грн/кг.

В Сильпо цены на этот популярный овощ еще выше - 52,70 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее стало известно, что цены на картофель в Украине снова пошли вверх. Цены в среднем на 12% выше, чем в конце позапрошлой рабочей недели.

Эксперты предупреждают, что если не будет более дешевой импортной продукции, то овощ может еще больше вырасти в цене. Отметим также, что по сведениям Госстата в декабре средняя цена килограмма картофеля составляла 29,74 гривни.

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