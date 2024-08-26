Отмечается, что бахчевые неприятно удивили своей стоимостью.

Цены в Украине на некоторые продукты демонстрируют тенденцию к снижению. Традиционно во второй половине августа растет цена томаты и кукурузу.

Аналитики EastFruit отметили, что на прошедшей неделе снижались цены на белокочанную капусту – с 20-25 грн/кг до 17-20. Продолжает дешеветь морковь. На этот овощ цены упали с 12-15 до 10-12 грн/кг.

В то же время начала расти цена на тепличный томат. Если на прошлой неделе этот салатный овощ продавался по 25-45 грн/кг, то неделей ранее фермеры его отдавали по 20-40.

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При этом подешевел кабачок – с 15-18 грн/кг до 10-15. Резко упали цены на цветную капусту – с 50-55 до 30-35 гривень за килограмм.

Что касается зелени, то цены на петрушку снизились со 100-150 до 50-130 грн/кг, цены на зеленый лук упали с 100-150 до 80-100 грн/кг, а салат подорожал в два раза – с 60-100 до 120-18- грн/кг.

Ситуация с фруктами и ягодами изменились разнонаправленно. Сокращение предложения арбуза и дыни привело к росту цен. Так, фермеры продавали бахчевые по 10-13 грн/кг и 15-15 грн/кг соответственно. Хотя неделей ранее производители отдавали арбуз по 5-10 грн/кг, а дыню по 10-20 гривень за килограмм.

В то же время рост продаж груши, вынуждал продавцов сильно снижать цены – с 50-65 до 20-60 грн/кг. Продолжила дорожать голубика. На прошлой неделе ягоду отдавали по 110-160 грн/кг, хотя неделей ранее ее цены колебалась в пределах 80-110 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Представителям украинских тепличных комбинатов на этой неделе в очередной раз удалось повысить отпускные цены на томаты. По состоянию на 23 августа производители были готовы отгружать тепличный томат не дешевле 35-50 грн/кг.

При этом цены на капусту в Украине наконец-то начали снижаться. Причиной ценового спада стало отсутствие спроса на овощ. Фермеры отдавали белокочанную капусту по 17-24 грн/кг.

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