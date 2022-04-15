В компании подчеркнули, что не могут игнорировать растущее количество сообщений о совершенных россиянами военных преступлениях в Украине.

Одна из крупнейших аграрных компаний в мире, американская FMC, прекращает деятельность и бизнес в России из-за развязанной Москвой войны против Украины.

Как говорится в сообщении компании, их единственный завод по производству упаковки и рецептур для защиты растений в российских Чебоксарах будет закрыт.

"В начале войны FMC приняла существенные меры для сокращения своих операций и бизнеса в России. Компания приостановила новые капитальные вложения, маркетинг и рекламу; научно-исследовательскую деятельность; импорт всей продукции и развитие новых продуктов и бизнеса", - отметили в FMC.

В компании подчеркнули, что не могут игнорировать растущее количество сообщений о совершенных россиянами военных преступлениях в Украине, нарушениях прав человека и других зверствах.

"Наши ценности как компании и реалии беспрецедентных санкций больше не позволяют FMC работать и развивать наш бизнес в России", - говорится в сообщении.

В FMC также осудили российское вторжение и войну в Украине, и призывают немедленно прекратить насилие.

FMC является пятой по величине агрохимической компанией в мире, крупнейшей компанией по продаже средств защиты растений. Агрохимический бизнес компании FMC охватывает 26 производственных объектов, 23 исследовательских лаборатории и представительства в более 70 странах мира, в том числе и Украине.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 4 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 10 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 1793 мирных жителя.

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