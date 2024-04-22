В парламентской группе по аграрной политике говорят: ЕС не зависит от российского зерна.

В немецком Бундестаге выступают за ужесточение санкций против Российской Федерации и Беларуси в отношении импорта из этих стран сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил спикер парламентской группы по аграрной политике Альберт Штегеманн (Христианско-демократический союз), сообщает Der Standard.

По словам политика, в заявлении в Бундестаг ХДС хочет выступать за полный запрет на импорт всех сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из России и Беларуси.

"Мы не зависим от российского зерна в Германии и Европе. Президент Владимир Путин финансирует свою военную экономику только экспортом. Это нужно предотвратить. Высоких пошлин на российское зерно недостаточно", - подчеркнул Штегеманн.

В то же время он призвал правительство Германии принять параллельные меры по запрету импорта на национальном уровне, если в обозримом будущем не удастся достичь соглашения на уровне Евросоюза.

Санкции против РФ - последние новости

В конце февраля Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против РФ. Введены ограничения против 106 физических и 88 юридических лиц за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также УНИАН сообщал, что торговый бум Турции с РФ останавливается из-за западных санкций. По данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с прошлогодним показателем.

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