Решено ввести санкции против 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В Европейском Союз утвердили 13-й пакет ограничительных мер против Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Совет ЕС сегодня утвердил тринадцатый пакет ограничительных мер против режима Владимира Путина, учитывая вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, санкции вводятся против тех лиц, которые ответственны за продолжение ведения незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны Путина, и против тех лиц, которые существенно поддерживают войну.

В этой связи, решено применить ограничительные меры в отношении дополнительных 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Таким образом, теперь в целом европейские санкции этого типа применяются против более 2 тысяч физических и юридических лиц.

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Прежде всего, новые санкции целенаправленно ударят по военному и оборонному секторам и связанным с ними лицам, в том числе тем, которые причастны к поставкам вооружения из Северной Кореи в Россию, а также представителям судебной власти, политикам местного уровня и людям, ответственным за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей.

Совет ЕС добавил 27 новых компаний в санкционный список, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России в ее агрессивной войне против Украины. На эти компании будут распространяться более строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также в отношении товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ. Некоторые из этих компаний расположены в третьих странах (Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции) и были привлечены к обходу торговых ограничений. Другие компании являются российскими и причастны к разработке, производству и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ.

Кроме того, расширяется перечень запрещенных предметов, которые могут способствовать технологическому совершенствованию секторов обороны и безопасности России путем добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов.

Евросоюз вводит дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые способствуют расширению производственных мощностей России, таких как электрические трансформаторы.

Санкции против РФ

20 февраля Европейский Союз продлил на год - до 24 февраля 2025 года, ограничительные меры против Российской Федерации, введенные в связи с незаконной аннексией украинских территорий в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции - это механизм сокращения сроков и интенсивности путинской агрессии. Он подчеркнул, что совместно надо работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира.

Как известно, Великобритания объявила о введении более 50 новых санкций ко второй годовщине незаконного вторжения России в Украину.

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