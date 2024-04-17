Вильнюс прекратил закупки российского зерна в мае прошлого года.

В феврале Литва возобновила закупки зерна в РФ, импортировав 12,2 тыс т на сумму 1,95 млн евро. Об этом со ссылкой на данные европейской статслужбы сообщает российский "Коммерсантъ".

Также отмечается, что в конце зимы нарастила импорт Латвия, которая закупила у РФ 58,8 тыс т зерна на сумму 10 млн евро. В целом страны ЕС приобрели в феврале 92,6 тыс т российского зерна на сумму 16,9 млн евро.

Как сообщает "Коммерсантъ", Литва прекратила импортировать российское зерно в мае прошлого года. Последние поставки осуществили в июле 2023-го.

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Напомним, в марте в литовском Минсельхозе призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии в страны ЕС.

Ведомство направило соответствующее обращение в Еврокомиссию: к нему присоединились министры сельского хозяйства Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. При этом в Польше призвали Еврокомиссию ввести полный запрет на продукты из Белоруссии и России.

Экспорт украинского зерна – что надо знать

Ранее в Чехии отрицали то, что в их страну импортируют зараженное зерно из Украины, о чем не так давно заявил экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. По словам чешского министра сельского хозяйства Марека Выборного, только в трех пробах фуражного зерна обнаружили некоторое превышение норм.

Напомним, в феврале стало известно, что в 2023-м на зарубежные рынки Украина экспортировала 44,8 млн т зерна: это на 16% превысило показатель позапрошлого года. Рейтинг главных импортеров украинского зерна возглавила Испания. Вторым стал Китай, третьим – Румыния.

Хороших показателей достигли благодаря тому, что в качестве альтернативы "зерновому коридору" удалось создать временный морской коридор. Это заслуга Вооруженных Сил Украины.

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