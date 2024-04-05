По данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с годом ранее.

Торговля Турции с Россией замедляется из-за западных санкций, которые затрагивают ключевую цепь поставок для Москвы, сообщает агентство Bloomberg.

По словам председателя Ассоциации экспортеров машиностроения Кутлу Каравелиоглу, экспортеры машиностроения, которые больше всего выиграли от резкого роста поставок Турции в Россию в прошлом году, могут увидеть падение продаж на 1 млрд долларов в этом году из-за "неоднозначных" и "быстро расширяющихся" санкционных списков и репрессий в отношении товаров, которые могут использоваться в военных целях.

"Ни одному серьезному корпоративному производителю техники невозможно сохранить интерес к России из-за растущего давления на банковскую систему и цепи поставок", - отметил он.

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Как отмечает агентство, это указывает на то, что санкции США и Евросоюза в отношении России становятся все более эффективными даже в таких иностранных юрисдикциях, как Турция, которая, несмотря на войну, пыталась поддерживать экономические связи с Москвой.

По данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с годом ранее.

Отношения Турции и России

После того, как Запад ввел санкции против РФ из-за ее нападения на Украину, Турция превратилась в одного из крупнейших импортеров российской нефти и топлива. Однако западное санкционное давление все больше дает о себе знать. В феврале сообщалось, что американские угрозы привели к замедлению торговли между Москвой и Анкарой и россиянам приходится ждать платежи за нефть по несколько недель.

В марте стало известно, что турецкий нефтяной терминал "Дортиол" больше не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США.

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