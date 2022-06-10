Оккупанты готовятся украсть и новый урожай.

Российские оккупанты поездами вывозят зерно из Запорожской области в Крым.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"На сегодня с зерном происходят вопиющие факты кражи, которые начались более месяца назад, когда из наших элеваторов и токов они начали его забирать. Но масштабы краж изначально были совсем другими, примерно 20-30 машин в день вывозили в сторону Крыма. А сегодня мы говорим о других цифрах - они начали вывозить его поездами. Они готовятся так же украсть и новый урожай. Наша задача - фиксировать все происходящее", - сказал Федоров.

Как известно, по информации украинских чиновников, по состоянию на 7 июня Россия украла около 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата лишь Россия. Несмотря на пропаганду Кремля, которая распространяет фейки, последствия российского вторжения в Украину задели весь мир.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что У США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

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