Лидером по объему экспорта выступает кукуруза - 2,5 млн тонн.

В ноябре объем экспорта украинской аграрной продукции впервые с начала полномасштабной войны превысил 7 млн тонн.

Как рассказали в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, несмотря на войну и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, Украина продолжает экспортировать аграрную продукцию и обеспечивать продовольственную безопасность мира.

"Так, по данным Минэкономики, в ноябре экспорт агропродукции составил 7,2 млн тонн, впервые за период войны пересек отметку в 7 млн тонн. Этот показатель практически такой же, как в январе 2022 года, когда аграрный экспорт составил 7,8 млн тонн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что лидерами экспорта выступают традиционные:

✔️ кукуруза (2,5 млн тонн),

✔️ пшеница (1,76 млн тонн),

✔️ рапс (529 тыс. тонн),

✔️ масло подсолнечное (483 тыс. тонн – рост против октября на 28 тыс. тонн),

✔️ семена подсолнечника (398 тыс. тонн),

✔️ соя (384 тыс. тонн).

Экспорт зерна из Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. Документами предусмотрен вывоз продукции из портов "Черноморск", "Одесса" и "Пивденный" и создание безопасных маршрутов.

Первое после начала полномасштабной войны 24 февраля судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия, несмотря на решение России. Уже 2 ноября Россия объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

17 ноября действие "зерновой инициативы" было продлено еще на 120 дней. ООН и Турция остались гарантами выполнения этой инициативы.

По данным Мининфраструктуры, по состоянию на 2 декабря с начала работы "зернового коридора" Украина экспортировала 12,7 млн тонн агропродукции.

Инициатива Grain from Ukraine

Кроме того, 26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов минимум 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем 90 тыс. человек.

По состоянию на 28 ноября более 30 стран и международных организаций заявили о поддержку проекта Grain from Ukraine.

По состоянию на 3 декабря в порт Одессы зашло уже третье судно в рамках Grain from Ukraine - 25 тысяч тонн пшеницы будут отправлены в Сомали. Второе судно с 30 тыс. тонн пшеницы завершает погрузку и будет направляться в Эфиопию. Также в Эфиопию направляется первое судно по этой программе.

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