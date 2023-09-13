В течение последних двух месяцев Россия устроила волну атак беспилотников на дунайские порты Украины.

После того как Россия вышла из зернового соглашения, то есть с июля, оккупанты ударами ракет и беспилотниками уничтожили 280 тыс. тонн украинского зерна, по информации правительства Великобритании.

Как пишет Financial Times, Украина, которая производит половину мирового экспорта подсолнечного масла и 10% пшеницы, экспортировала около 35 млн тонн зерна через Дунай за последние 12 месяцев. А в течение последних двух месяцев Россия устроила волну атак беспилотников на дунайские порты Украины, чтобы разрушить экономическую инфраструктуру Украины и экспортные пути, созданные для прорыва морской блокады Черного моря Москвой.

Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко, подсчитал, что экспорт тонны зерна в Египет через Дунай стоит около 116 долларов за тонну по сравнению с примерно 69 долларами до вторжения России в прошлом году.

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Зато исполнительный директор "Кернел" Евгений Осипов прогнозирует, что большие расходы подорвут украинское производство зерна и приведут к тому, что экспорт в 2024 году сократится вдвое с уровня прошлого года примерно до 35 млн тонн.

Аграрный экспорт Украины в условиях войны

В августе через речные порты Дуная было перевезено 64% объемов экспорта украинской агропродукции.

Украине в августе несмотря на все препятствия удалось увеличить экспорт агропродукции до 4,3 млн тонн, это на 16% больше июльского показателя.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук отметил, что Украине нужно нарастить экспорт зерна до 5,5-6 млн тонн в месяц, если этого не произойдет, то отечественный агросектор за год может потерять не менее 3-4 млрд долларов.

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