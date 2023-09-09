Президент Румынии уже уведомил об этом факте генерального секретаря НАТО.

В Румынии обнаружили обломки еще одного дрона, которые похожи на используемые Россией.

Как сообщают румынские СМИ, фрагменты дрона обнаружили в районе приграничного села Плауру, уезда Тульча, которое находится совсем рядом с портом Измаил. Поисковая миссия началась после получения информации от местных властей о возможном пребывании элементов беспилотника примерно в 2,5 километрах к юго-востоку от села.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в соцсети Х (Twitter) подтвердил обнаружение обломков дронов "аналогичных тем, которые принадлежат дронам, используемым российской армией" и сообщил, что уведомил об этом факте Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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"Я решительно осудил это нарушение нашего суверенного воздушного пространства, которое представляет угрозу для румынских граждан, находящихся в этом районе", - заявил Йоханнис.

Он добавил, что генсек НАТО выразил полную солидарность Альянса и союзников с Румынией, а также вновь подтвердил, что страна полностью защищена и имеет "самые высокие гарантии безопасности в истории".

Российские дроны на территории Румынии

В последнее время Россия участила атаки на порты Одесской области, и российские дроны залетают даже на территорию соседней Румынии.

Так, 4 сентября один из ударных БПЛА упал на территории Румынии возле приграничного села Плауру.

Власти Румынии первоначально отрицали этот факт, но позже признали падение обломков. Президент страны Клаус Йоханнис заявил,что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны и сообщил, что уведомил о факте падения беспилотника НАТО.

Позже сообщалось, что Румыния планирует эвакуировать жителей села, возле которого упал российский дрон.

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