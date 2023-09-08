Правительство Румынии одобрит план модернизации дорожной инфраструктуры в Черноморском порту Констанца.

Румыния планирует удвоить месячный объем транзита украинского зерна.

Как пишет Reuters, правительство Румынии одобрит план модернизации дорожной инфраструктуры в Черноморском порту Констанца. Этот порт является крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Украины, куда зерно поступает автотранспортом, железной дорогой или баржами по Дунаю.

"Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, и румынские чиновники заявили, что намерены удвоить месячный объем транзита украинского зерна в Констанцу до 4 миллионов тонн в ближайшие месяцы", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что Румыния модернизировала десятки железнодорожных линий, соединяющих с Украиной. И на Дунае ведутся работы, чтобы обеспечить пропуск большего количества барж, в частности, наняв больше лоцманов и сделав возможной навигацию ночью.

Также сообщается, что в порту Констанца Министерство транспорта использует средства Европейского Союза для ремонта или укрепления существующей инфраструктуры, строительства новых дорог, подъездных пандусов и кольцевых развязок, а также запуск цифровой системы управления дорожным движением.

"Это явное доказательство того, что Румыния прилагает серьезные усилия, чтобы поддержать Украину путем обеспечения транзита зерна, а также для взаимосвязи региона", - заявил премьер-министр Марчел Чолаку на заседании правительства.

Работы в порту, как отмечается, обойдутся более чем в 155 млн долларов и рассчитаны на 36 месяцев.

Альтернативные пути экспорта украинского зерна

После выхода России из "зернового соглашения", Украина ищет и расширяет другие пути экспорта своего зерна.

Так, в августе Украине несмотря на все препятствия удалось увеличить экспорт агропродукции до 4,3 млн тонн, это на 16% больше июльского показателя. В частности, через речные порты Дуная было перевезено 64% объемов экспорта в августе.

Также украинское зерно начали экспортировать через хорватские порты.

Вас также могут заинтересовать новости: