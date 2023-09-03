Вследствие денежных потерь в следующем сезоне может уменьшиться качество посевов и объемы урожая.

Сейчас Украина экспортирует около 3 млн тонн зерна в месяц. Если этот показатель не нарастить до 5,5-6 млн тонн, то отечественный агросектор за год может потерять не менее 3-4 млрд долларов.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телемарафона. "Урожай будет больше, чем прогнозируемый, ориентировочно он будет на уровне 75 млн тонн. Учитывая эти цифры и внутреннее потребление, нам нужно экспортировать в месяц минимум 5,5-6 млн тонн зерна, чтобы не было излишков, которые будут переходить на следующий урожай. Сейчас экспорт происходит сухопутными путями и по Дунаю, на 3 млн в месяц мы выходим, но это мало" – отметил он.

Депутат подчеркнул, если экспорт зерна останется на таком уровне, как сейчас, то отечественный агросектор за год может потерять не менее 3-4 млрд долларов. В таком случае, по словам Соломчука, украинским аграриям будет тяжело выплачивать паи, закупать на следующий год семена и удобрения.

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"Это может привести к снижению качества сельскохозяйственных культур. И меньшим будет урожай в следующем сезоне", – подчеркнул он.

Экспорт зерна из Украины

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2022-2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023 года) Украина экспортировала 48,99 млн тонн зерна.

Эксперты прогнозируют, что в текущем сезоне экспортный потенциал Украины составляет 43 млн тонн зерновых и масличных культур.

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