В этом году из-за затяжных дождей в Украине ожидается дефицит картофеля.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на прогноз экспертов.
Читайте такжеКартофель гниет на полях: эксперты рассказали, что будет с ценамиОсновная проблема урожая этого года в том, что картофель практически не хранится. Урожай начал гнить еще на полях.
Специалисты уверены, что в магазины будут поступать партии неликвидного картофеля.
По информации экспертов, картофель в этом году вырос мелким – не более 30 миллиметров в диаметре.
Ранее такой продукт скармливали скоту, однако, не исключено, что в этом году его будут поставлять на рынок.
Что касается цены, то эксперты надеются на урожай в северных регионах Украины. Там в ближайшее время начнут убирать поздние сорта картофеля. После этого станет понятно: хватит ли украинских запасов или придется увеличивать импорт.
Картофель в Украине: что необходимо знать
В конце 2020 года Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.
Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.
По состоянию на 1 апреля 2021 года картофель в Украине стоил в среднем на 25% дешевле, чем в начале апреля 2020 года.
В середине июля 2021 года из-за проливных дождей, которые прошли на большей части территории Украины, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях.