Специалисты уверены, что в магазины будут поступать партии неликвидного картофеля.

В этом году из-за затяжных дождей в Украине ожидается дефицит картофеля.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на прогноз экспертов.

Читайте такжеКартофель гниет на полях: эксперты рассказали, что будет с ценамиОсновная проблема урожая этого года в том, что картофель практически не хранится. Урожай начал гнить еще на полях.

Специалисты уверены, что в магазины будут поступать партии неликвидного картофеля.

По информации экспертов, картофель в этом году вырос мелким – не более 30 миллиметров в диаметре.

Ранее такой продукт скармливали скоту, однако, не исключено, что в этом году его будут поставлять на рынок.

Что касается цены, то эксперты надеются на урожай в северных регионах Украины. Там в ближайшее время начнут убирать поздние сорта картофеля. После этого станет понятно: хватит ли украинских запасов или придется увеличивать импорт.

Картофель в Украине: что необходимо знать

В конце 2020 года Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.

Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

По состоянию на 1 апреля 2021 года картофель в Украине стоил в среднем на 25% дешевле, чем в начале апреля 2020 года.

В середине июля 2021 года из-за проливных дождей, которые прошли на большей части территории Украины, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях.

Автор: Елена Коваленко