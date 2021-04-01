Фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления картофеля.

Цены на картофель в Украине сейчас на четверть меньше, чем в начале апреля прошлого года.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Отмечается, что на рынке Украины растет предложение импортного картофеля, что вынуждает производителей снижать цены на местную продукцию.

"На данный момент картофель в Украине уже стоит в среднем на 25% дешевле, чем в начале апреля 2020 года. При этом, учитывая достаточно большие объёмы данной продукции на рынке, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления", – говорится в сообщении.

По данным ежедневного мониторинга EastFruit, сейчас оптовые цены на картофель в Украине опустились до 7,5-9 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики подчеркивают, что снижение цен на картофель в конце сезона – не совсем типичное для Украины явление. Главной причиной этого стало увеличение предложения импортного картофеля – сейчас на украинском рынке предлагается прошлогодний картофель производства Польши и Литвы.

Что этому предшествовало

В конце 2020 года Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.

Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

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Автор: Анна Нагорная