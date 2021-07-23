Фермеры стараются как можно быстрее и дешевле продать картофель, который непригоден для хранения.

Из-за проливных дождей, которые прошли во второй половине июля на большей части территории Украины, урожай картофеля испортился, а местами начал гнить прямо на полях – из-за этого фермеры вынуждены снижать цены на картофель.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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"Качество картофеля резко ухудшилось. Особенно пострадали производители южных областей страны, в частности Херсонской области, там картофель начал гнить прямо в полях", – отмечают эксперты.

На сегодняшний день украинские производители картофеля вынуждены чуть ли не каждый день пересматривать цены на свою продукцию, чтобы хоть как-то продать урожай.

Сейчас продается в основном непригодный для хранения картофель, который производителям нужно сбыть как можно быстрее. При этом спрос заметно снизился – потребителей часто не устраивает внешний вид картофеля.

В частности, оптовые производители из Херсонской области предлагают картофель по 3-4 грн/кг. Фермеры других областей, где урожай картофеля более приемлемого качества, также снижают цены. На сегодняшний день картофель поступает в продажу в среднем по 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем до ливней.

"При этом, по прогнозам украинских синоптиков, дожди на территории страны будут продолжаться до конца текущей недели. Большинство украинских фермеров сходятся во мнении, что цены на картофель вряд ли вырастут до конца августа, пока не приступят к уборке урожая картофеля, который пригоден для хранения", – отмечают аналитики.

Картофель в Украине: что необходимо знать

В конце 2020 года Украина начала импортировать картофель из Польши из-за более низких цен, при том, что украинские картофелехранилища заполнены отечественной продукцией.

Ранее эксперты EastFruit подчеркивали, что урожая картофеля в 2020 году будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

По состоянию на 1 апреля 2021 года картофель в Украине стоил в среднем на 25% дешевле, чем в начале апреля 2020 года.

Автор: Анна Нагорная