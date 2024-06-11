Частые отключения света могут вызвать рост цен на овощи и фрукты.

Стоимость овощей борщевого набора на оптовом рынке "Шувар" существенно изменилась в течение года, а из-за частых отключений света в дальнейшем цены могут расти из-за расходов на генераторы для теплиц. Об этом УНИАН рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович.

По ее словам, на сегодня цены на основные ингредиенты для приготовления борща по сравнению с прошлым 2023 годом изменились следующим образом:

капуста: стоимость снизилась в 4 раза, с 36,5 грн/кг до 8 грн/кг;

картофель: стоимость выросла в 3 раза, с 6 грн/кг до 20 грн/кг;

свекла: стоимость выросла в 5 раз, с 6 грн/кг до 29 грн/кг;

лук: стоимость снизилась в 2 раза, с 45 грн/кг до 26,5 грн/кг;

морковь: стоимость снизилась в 2 раза, с 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Попович отметила, что цены на сезонные овощи летом могут меняться в зависимости от нескольких факторов: урожайность, спрос и предложение, логистика и поставки, а также энергетические затраты.

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"Если будут частые отключения света, как в прошлом году, цены могут расти из-за расходов на генераторы для теплиц. Аналогичная ситуация наблюдалась в предыдущие годы, когда дополнительные расходы на энергию повышали стоимость овощей и фруктов", – сказала эксперт.

Цена на продукты в Украине

Как писал УНИАН, цены на огурцы в Украине стремительно снижаются, потому что в начале июня традиционно увеличивается предложение на рынке. Аналитики EastFruit отметили, что по состоянию на 6 июня производители в основном продавали огурцы по 20-45 грн/кг ($0,50-1,12/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее.

Президент "Всеукраинской ассоциации пекарей", директор ООО "Киев Хлеб" Юрий Дученко заявил, что для хлебной отрасли сложилась критическая ситуация с поставками электроэнергии, что отразится и на конечной цене для потребителя. По его словам, сейчас есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы – еще на 20%.

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