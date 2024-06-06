Эксперты считают, что цена продолжит снижаться.

Цены на огурцы в Украине стремительно снижаются, потому что в начале июня традиционно увеличивается предложение на рынке.

Аналитики EastFruit отметили, что на сегодняшний день производители в основном продают огурцы по 20-45 грн/кг ($0,50-1,12/кг), что в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее.

Причиной падения цены на огурцы, по мнению экспертов, стал так называемый сезонный фактор, когда на рынке начало расти предложение данных овощей из местных хозяйств.

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При этом эксперты указали, что цена на огурцы могла бы снизиться больше, если бы не сокращение урожая из-за дождей. Как результат, цена на огурцы в Украине снизилась в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В то же время производители не исключают, что стоимость огурцов снизится еще больше, когда начнут массово продавать огурец из открытого грунта.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Аналитик Максим Гопка рассказал, что цены на яйца за год снизились почти в два раза, не дожидаясь сезонных факторов. Так, средняя цена яиц составляет 37,93 гривны за десяток против 66,40 гривны за десяток в 2023 году.

При этом он отметил, что цены на овощи будут постепенно снижаться, в том числе и на огурцы.

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