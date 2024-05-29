На рынок влияет сезонное увеличение предложения.

В Украине сохраняется тенденция снижения цен на раннюю белокочанную капусту. Так, по состоянию на конец мая продукция урожая 2024 года предлагается к продаже в пределах 6-10 грн/кг ($0,15-0,25 /кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основной причиной понижательных ценовых корректировок в данном сегменте производители называют сезонное увеличение предложения капусты нового урожая, а также достаточно невысокий спрос на данную продукцию.

По словам экспертов, фермеры вынуждены активно снижать цены на капусту нового урожая из-за избыточного предложения на рынке. Большинство украинских хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты. Также ситуацию ухудшают достаточно невысокие темпы сбыта продукции. Оптовые компании и розничные сети покупают небольшими партиями, учитывая относительно короткий срок реализации.

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Сейчас цена на раннюю капусту в Украине уже в среднем на 82% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом производители не исключают, что тенденция к снижению цен в данном сегменте сохранится на рынке и в дальнейшем.

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Цены на апельсиновый сок взлетели до рекордных максимумов из-за непогоды и болезней в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере, что побудило производителей изучать возможность использования мандаринов для производства напитка.

По состоянию на вторую половину мая производители отгружают картофель урожая 2023 года по 15-22 грн/кг ($0,38-0,55/кг) в зависимости от качества, сорта и объема партии. Это в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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