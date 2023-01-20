Государство смогло с начала войны экспортировать более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки.

Украина, несмотря на войну, сохранила свое место в пятерке крупнейших аграрных экспортеров мира.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время своей речи на открытии Международной зеленой недели (International Green Week).

Он подчеркнул, что одним из вызовов для продовольственной безопасности мира является блокирование украинского аграрного экспорта - как в начале полномасштабной войны РФ, так и сегодня - путем искусственных проверок кораблей в Босфоре. Это вызывает турбулентность на продовольственных рынках. Как следствие, растут цены на продовольствие и в целом обостряется продовольственный кризис.

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"Украина совместно с международными партнерами приложила максимум усилий для расширения новых логистических путей, в том числе и запуска "зернового коридора". Благодаря этому мы остались гарантом продовольственной безопасности мира. Но даже в таких сложных условиях наше государство смогло с начала войны экспортировать более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки для обеспечения пищей сотен миллионов человек во всем мире. Украина, несмотря ни на что, сохранила свои позиции ТОП-5 мировых агроэкспортеров", - подчеркнул Сольский.

По словам министра, продовольственная безопасность - не единственный вызов для современного мира. По его мнению, актуальными являются и проблемы климатических изменений, которые влекут за собой истощение ресурсов, а также вопросы трансформации продовольственных систем, энергосбережения, использования возобновляемых ресурсов.

"Мы так же, как и другие европейские страны пересматриваем высокую ценность биологических ресурсов, оцениваем их экономическую перспективу и определяем для себя приоритет в дальнейшем развитии биоэкономики. Украина может также стать активным участником биометанового бума, потому что 70% нашей территории приходится на сельскохозяйственные земли - это самая большая площадь в Европе. Потенциал производства биометана у нас составляет до 10 млрд м3/год. Его хватит и для обеспечения внутреннего спроса, и для экспорта в ЕС через имеющиеся газопроводы", - отметил Сольский.

Экспорт агропродукции в 2022 году

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с 24 февраля 2022 года по 15 января из Украины было отправлено 41,3 млн тонн агропродукции. В частности, почти 9 млн тонн пшеницы, кукурузы - 16,7 млн тонн. Третью позицию по поставкам занимает подсолнечное масло с показателем в 3,4 млн тонн.

Морской экспорт агропродукции из Украины был заблокирован из-за начатого Россией в феврале 2022 года полномасштабного вторжения. Однако в июле Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 17 ноября реализация "зерновой инициативы" была продлена еще на 120 дней.

А 26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии. Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи.

Однако, из-за саботажа Россией "зернового коридора" значительно уменьшился объем экспорта агропродукции из портов Большой Одессы. За месяц недоекспортовано 3 млн тонн продовольствия. В частности, российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения. Также они искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций.

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