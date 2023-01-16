На экспорте продукции в прошлом году Украина заработала 44,2 млрд долл.

В 2022 году в Украине импортировали товаров на 55,5 млрд долл., крупнейшим поставщиком оказался Китай.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай - 8,7 млрд долл., Польша – 5,5 млрд долл. и Германия - 4,4 млрд долл.

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт - 16 млрд долл., топливно-энергетические товары - 13,1 млрд долл. и продукция химической промышленности - 9,6 млрд долл.

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В то же время на экспорте продукции в 2022 году Украина заработала 44,2 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на 6,7 млрд долл, Румынию – на 3,9 млрд долл., Турцию - 2,9 млрд долл.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары - 23,4 млрд долл., металлы и изделия из них - 6 млрд долл. и машины, оборудование и транспорт - 4,2 млрд долл.

Экспорт из Украины в 2022 году: подробности

По данным заместителя министра экономики-торгового представителя Украины Тараса Качки, в 2022 году в условиях войны украинский бизнес экспортировал товаров на 44,1 млрд долларов и весом 99,8 млн тонн.

Стоимость экспорта на 35% меньше, чем в 2021 году, а физические объемы сократились на 38,4%.

Среди товаров лидером по деньгам (и по объему) является кукуруза. Экспорт составил 24,99 млн тонн, стоимостью 5,94 млрд долл. На втором месте – подсолнечное масло – 5,46 млрд долл.

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