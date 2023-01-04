Это на 50% меньше, чем было в 2021 году.

В 2022 году украинские аграрии экспортировали агропродукции на 20 млрд долларов, однако показатели гораздо ниже, чем были до полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как завил министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский во время информационного марафона, это на 50% меньше, чем было в 2021 году.

"Ориентировочно это цифра не менее 20 млрд долларов, если мы говорим о сумме. Это то, что было экспортировано в течение календарного года", - сказал он.

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Экспорт во время войны:

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозировали, что в 2022 году украинская экспортная выручка от продукции агропромышленного комплекса составит около 23,3 млрд долл., что на 16% меньше аналогичного показателя 2021 года.

22 июля Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем. 1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

17 ноября стало известно, что реализация "зерновой инициативы" продлена еще на 120 дней.

В декабре 2022 года Украина вышла на новые рынки экспорта.

По итогам 2022 года в условиях войны украинский бизнес экспортировал товаров на 44,1 млрд долларов и весом 99,8 млн тонн.

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