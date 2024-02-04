В правительстве Польши анонсировали усиление контроля на украинской границе. Планируется активизировать проверки товаров, ввозимых из Украины, сообщило Министерство сельского хозяйства и сельского развития Польши в Twitter.
В частности, сообщается, что глава польского ведомства Чеслав Секерский провел проверки на пограничных пунктах пропуска "Медика" и "Корчевая" на границе с Украиной.
Польский министр анонсировал усиление контроля и большую активизацию проверок.
"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - говорится в сообщении министерства.
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак также второй день подряд инспектирует пограничные пункты, отметив, что наблюдает за проверками сельхозтоваров, которые ввозятся из Украины. В частности, сегодня он посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а вчера побывал в Грубешуве.
Колодзейчак также опубликовал фото некачественной замороженной малины, которую развернули на границе.
"После такой малины вывод один: эмбарго на украинскую замороженную малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тысяч тонн", - написал он.
Ситуация на польской границе
Ранее польские фермеры объявили о намерении начать новую блокаду границы с Украиной. Они планировали с 9 февраля заблокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также на месяц заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах.
Причиной фермеры называют "решение Брюсселя об импорте сельхозпродукции из Украины и пассивность польского правительства".