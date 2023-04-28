Польша согласилась на компромисс, потому что это выгодно местным фермерам, объясняет польский дипломат.

Польша достигла договоренностей с ЕС о запрете на ввоз пяти видов сельхозпродукции из Украины. Они составляют 90% всего импорта агропродукции из нашего государства.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, пишет RMF FM. По его словам, речь идет в первую очередь о зерновых и кукурузе.

Соглашение включает обязательство Польши и других стран отказаться от односторонних блокад импорта продовольствия из Украины. Такие ограничения будут заменены беспрецедентным запретом ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла.

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Отмечается, что благодаря этому соглашению, которое заменяет польский запрет решением ЕС, Польша избежит процедуры санкций. Компромисс также означает сохранение единства ЕС и солидарности с Украиной, отмечает издание.

По данным RMF FM, Еврокомиссия была готова предоставить отдельные пакеты помощи Румынии или другим странам, отказавшимся от односторонних блокад. Польша согласилась на компромисс, потому что это выгодно местным фермерам, объясняет польский дипломат.

Вместо расширения списка запретом на ввоз таких продукты, как молоко, птица или яйца, Еврокомиссия проведет дальнейшую проверку. Если, по мнению чиновников ЕС, проблема подтвердится, сработает защитное предостережение, означающее введение таможенных пошлин.

Еврокомиссия также выделит 100 миллионов евро на поддержку фермеров в пяти странах, из которых Польша получит почти 40 млн евро. Кроме этого, Брюссель заявляет, что поможет с вывозом украинского зерна.

Ожидается, что Европейский парламент подтвердит решение в следующем месяце на пленарном голосовании в Страсбурге.

Запрет на ввоз зерна из Украины - что было раньше

Как сообщал УНИАН, из-за блокады Россией морских путей с началом полномасштабного вторжения Евросоюз отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна. Это должно было помочь свободно перевозить его через территорию стран-членов ЕС для дальнейшего экспорта в другие государства.

Однако это вызвало недовольство фермеров в соседних с Украиной странах, которые, как утверждается, потеряли 417 миллионов евро из-за наплыва украинского зерна на их рынки.

В итоге 15 апреля правительство Польши ввело запрет на ввоз и транзит зерна и другого продовольствия из Украины. Аналогичные меры были приняты и рядом других стран, в частности Венгрией, Румынией, Словакией.

В свою очередь, Еврокомиссия назвала односторонние решение стран о запрете на ввоз товаров неприемлемым. В Брюсселе подчеркнули, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС.

Позже по итогам переговоров Еврокомиссия согласовала запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Также Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако выступила за сохранение его транзита.

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