Совет ЕС по сельскому хозяйству обсуждал, что делать с экспортом из Украины и со странами, которые его запретили из-за проблем на своем рынке.

На заседании совета министров сельского хозяйства стран ЕС в Люксембурге хоть и не было принято конкретного соглашения по экспорту зерна и другого продовольствия из Украины, но участники встречи "максимально приблизились" к позитивному решению.

По словам еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, все указывает на то, что предложение Еврокомиссии будет принято, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что предложение Еврокомисии включает три меры:

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Первая - временный запрет до 5 июня экспорта пяти продуктов из Украины: кукурузы, пшеницы, семян рапса, а также семян и масла подсолнечника. Не исключается, что этот запрет будет продлен до конца года, чего добивается, к примеру, Словакия. При этом транзит украинской продукции будет продолжаться, и Еврокомиссия готова этому способствовать.

Вторая мера - выделение 100 млн евро компенсации пяти европейским странам, рынки которых больше всего пострадали от поставок украинских агропродуктов. Речь идет о Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Отмечается, что это будет уже второй транш помощи из сельскохозяйственного фонда ЕС. Первый в размере 56 млн евро был выделен трем странам - Польше, Болгарии и Румынии.

Третья мера предусматривает расследование ситуации на внутреннем рынке в отношении других продуктов из Украины. Речь, в том числе, идет о тех, ввоз которых некоторые страны тоже хотели временно запретить. Всего таких восемь, в том числе мясо птицы, яйца, мед и сахар, пишет DW. По словам Войцеховского, на Совете ЕС было представлено много различных позиций по разным аспектам ситуации.

Тем не менее, представители ряда других стран ЕС выступили против запрета на импорт, пишет DW. В частности, в Финляндии назвали ограничения на импорт неправильным решением.

"Хуже всего то, что эти запреты на ввоз продуктов из Украины подкрепляют нарратив России. Нерационально с одной стороны оказывать масштабную поддержку Украине, а с другой - блокировать экспорт оттуда и экономические возможности для Киева", - сказал министр сельского хозяйства этой страны Антти Курвинен.

По его словам, следует найти другие способы, в том числе, улучшить работу "линий солидарности", доставлять продукцию в порты ЕС, а также задействовать инструменты, которые есть в распоряжении Евросоюза, чтобы помочь соседним с Украиной странам.

Латвийский министр Дидзис Шмитс также не согласен с запретом на импорт продукции из Украины.

"Существуют другие способы решить проблему на внутреннем рынке, кроме как закрывать границы. У нас есть сельскохозяйственный фонд, который можно задействовать, можно выработать политику транзита украинской продукции в третьи страны, но нельзя закрывать границы в такой ситуации, ведь война продолжается, а украинцы испытывают трудности с экспортом своей продукции", - сказал он.

Запрет на ввоз зерна из Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения в условиях заблокированного морского пути Евросоюз отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна, чтобы его можно было свободно перевозить через территорию блока для дальнейшего экспорта в другие государства.

Однако, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии утверждают, что потеряли 417 миллионов евро из-за наплыва украинского зерна на их рынки. Местные фермеры также выходили на протесты.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Этот запрет касается и транзита товаров. После этого аналогичные запреты ввели в Венгрии и Словакии, однако пообещали сохранить транзит. После переговоров Польша пообещала возобновить транзит зерна.

В свою очередь, Еврокомиссия назвала односторонние решение стран о запрете на ввоз товаров неприемлемым, подчеркнув, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС. Однако позже Еврокомиссия согласовала запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Также Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако выступила за сохранение его транзита.

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