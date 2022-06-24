Несмотря на постоянные обстрелы, люди и спецтехника работают и во время комендантского часа.

В Одесской и Николаевской областях аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур, которая проведена на площади 42,2 тыс. га.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Первые обкосы дали намолот 92,1 тыс. тонн зерна нового урожая, в том числе: озимого ячменя обмолочено 41,1 тыс. га, при урожайности 21,9 ц/га намолочено 90 тыс. тонн; озимой пшеницы обмолочено 1,2 тыс. га, при урожайности 17,8 ц/га намолочено 2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на постоянные обстрелы, люди и спецтехника работают и во время комендантского часа, необходимоt разрешение можно получить в районных военных администрациях.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году в этот период жатва еще не началась.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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