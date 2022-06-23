Не менее важным остается вопрос нового урожая и временного хранения украинского экспорта.

Украинский агроэкспорт требует увеличения количества зерновозов и открытия новых логистических коридоров.

Как сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, об этом заявил заместитель министра АПК по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Денис Башлык во время заседания логистической платформы в рамках реализации инициативы "Пути солидарности".

"Европейский Союз должен рассмотреть вопрос создания государственных программ поддержки производителей зерновозов. Такое стимулирование собственных производителей может существенно улучшить ситуацию с агроэкспортом, к тому же объемы финансирования такой помощи значительно меньше, по сравнению с экономическими последствиями, к которым может привести ограниченный украинский экспорт. По меньшей мере речь идет об увеличении цен на продовольствие и социальном недовольстве населения ЕС", - отметил он.

Башлык добавил, что сегодня почти половина зерна, экспортируемого из Украины, идет по Дунаю в Констанцу.

"Здесь возникает первая проблема − нехватка инфраструктуры и административного потенциала. Порты имеют ограниченную способность, поскольку нет достаточного количества барж, причалов и терминалов. Это значительный вызов, который по-прежнему требует координации и оптимизации имеющихся логистических цепей, установления новых маршрутов, которые бы гарантировали, насколько это возможно, минимизацию задержек", - подчеркнул замминистра.

Также он отметил, что не менее важным остается вопрос нового урожая и временного хранения украинского экспорта.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

Госдепартамент США называл российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позынич" и "Михаил Ненашев" как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что РФ скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

По информации СМИ, в Севастополе ежедневно грузят на суда украинское зерно.

Ранее стало известно, что РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об активной фазе переговоров по поиску решений для преодоления глобального кризиса продовольствия.

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