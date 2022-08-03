Кулеба подтвердил выполнение "зерновой инициативы" / фото REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что по состоянию на сейчас "зерновая инициатива" по экспорту украинского зерна выполняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу по итогам переговоров в Киеве.

"По состоянию на сейчас, договоренности, достигнутые в рамках так называемой "зерновой инициативы", выполняются. Я напомню, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, которая полностью была готова к выполнению всех пунктов, и мы неуклонно будем и в дальнейшем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам. Она выгодна украинской экономике, и она выгодна миру", - подчеркнул Кулеба

Министр отметил, что сейчас именно Украина в буквальном смысле является спасителем мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах.

"Следующие корабли уже готовы к отправке. Они будут отправляться из портов, которые принимают участие в" зерновой инициативе" в соответствии с согласованным графиком, и надеемся, что все будет работать, и Российская Федерация не предпримет никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

1 августа утром из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тоннами украинской кукурузы. Сегодня, 3 августа, это судно уже покинуло Черное море и через Босфорский пролив проследовало дальше.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что следование судна с украинским хлебом через Босфорский пролив - это только первый шаг к тому, чтобы установить безопасность продовольствия в мире.

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