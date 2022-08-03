Следующие корабли уже готовы к отправке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что по состоянию на сейчас "зерновая инициатива" по экспорту украинского зерна выполняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу по итогам переговоров в Киеве.

"По состоянию на сейчас, договоренности, достигнутые в рамках так называемой "зерновой инициативы", выполняются. Я напомню, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, которая полностью была готова к выполнению всех пунктов, и мы неуклонно будем и в дальнейшем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам. Она выгодна украинской экономике, и она выгодна миру", - подчеркнул Кулеба

Министр отметил, что сейчас именно Украина в буквальном смысле является спасителем мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах.

"Следующие корабли уже готовы к отправке. Они будут отправляться из портов, которые принимают участие в" зерновой инициативе" в соответствии с согласованным графиком, и надеемся, что все будет работать, и Российская Федерация не предпримет никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

1 августа утром из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тоннами украинской кукурузы. Сегодня, 3 августа, это судно уже покинуло Черное море и через Босфорский пролив проследовало дальше.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что следование судна с украинским хлебом через Босфорский пролив - это только первый шаг к тому, чтобы установить безопасность продовольствия в мире.

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