За отчетный период Украина экспортировала в страны ЕС 13,53 тыс. тонн мяса птицы

Украина по итогам января-апреля 2021 года вернула себе место в тройке топ-экспортеров курятины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют данные июньского отчета Европейской комиссии.

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Отмечается, что за отчетный период Украина экспортировала в страны ЕС 13,53 тыс. тонн мяса птицы, что тем не менее почти на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (29,7 тыс. тонн).

Таким образом, Украина вернула свое привычное третье место в рейтинге топ-экспортеров в регион.

Вторым крупнейшим экспортером курятины в ЕС стал Таиланд (45,7 тыс. тонн), а лидером рейтинга – Бразилия (73,5 тыс. тонн).

Также сообщается, что Украина в январе-апреле увеличила импорт курятины из ЕС на 45% (до 49,3 тыс. тонн), и таким образом стала вторым крупнейшим импортером этой продукции из Европы.

Главные покупатели украинской курятины

Больше всего отечественной мясопродукции было экспортировано в страны Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ. Доля стран ЕС в стоимостном измерении составила 20%.

Крупнейшим покупателем украинского мяса в прошлом году была Саудовская Аравия с долей 20,9% от всего экспорта.

"Эта ближневосточная страна закупает в Украине исключительно мясо птицы. Первые закупки она сделала в 2015 году – 28 тонн на сумму 34 тысячи долларов. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тысячи тонн на сумму 136 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Значительными были также доли Нидерландов (13,9%), Объединенных Арабских Эмиратов (8,3%), Беларуси (6,1%), Азербайджана (5,2%) и Казахстана (4,1%).

В целом экспорт Украины в эти страны составил 59% всех поставок мяса на глобальном рынке.

Предыдущие показатели

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт курятины в страны Европейского Союза на 18,8% – до 108,6 тыс. тонн, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.

18 февраля 2021 года Украина обновила абсолютный рекорд по экспорту курятины.

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Автор: Анна Нагорная