В 2022 году украинцам придется тратить на продукты больше денег, однако взамен они едва ли получат ароматный и вкусный хлеб.

В Украине подорожает хлеб, однако его качество испортится. В 2022 году украинцам придется довольствоваться низкопробными, но дорогими изделиями из муки, которые уже не будут такими вкусными и ароматными, как раньше.

Об этом представители Всеукраинской ассоциации пекарей рассказали в эфире телеканала "Украина 24".

Подорожание хлеба, считают эксперты, обусловлено тем, что из-за роста цен на мировом рынке фермеры Украины ринулись продавать зерно за пределами страны. В итоге на родине аграриев остается слишком мало пшеницы, из-за чего мукомолам практически не с чем работать.

Производителям хлеба придется докупать зерно у фермеров из других стран, что скажется на цене конечной продукции. Помимо этого, мукомолы будут вынуждены использовать фуражное зерно второго и третьего сортов.

Читайте такжеДо 400 гривень за килограмм: в Украине взлетели цены на говядинуИз-за всего этого хлеб может подорожать на 20-30%, несмотря на то, что его качество заметно ухудшится. По словам президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дудченко, хлеб не только вырастет в цене, но и потеряет свой вкус.

"В стране должно гарантированно остаться 3,5 млн тонн пшеницы второго и третьего классов. Мука будет с заниженным хлебопекарным качеством, то есть хлеб может получаться не такой пышный, не такой ароматный, да и не такой он будет вкусный. Это все приведет к тому, что конечный продукт подорожает", - заявил Дудченко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что уже в конце года чеснок будет в дефиците и вырастет в цене.

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Автор: Полина Кузенко