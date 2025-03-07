Цены на продукты растут, в частности, из-за опасений относительно неблагоприятных условий для урожая.

В прошлом месяце Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) составил в среднем 127,1 пункта, что на 1,6% выше, чем в январе этого года. Соответствующие данные были представлены на официальном сайте ФАО.

Индекс цен на растительные масла в феврале составлял 156 пунктов - это на 2% выше январского показателя и на 29,1% выше уровня, который был в прошлом году. Рост цен объясняют повышением котировок пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел.

Индекс цен на мясо составил в феврале 118,0 пункта - по сравнению с январем он снизился на 0,1%. Индекс цен на молочную продукцию в феврале составил 148,7 пункта. Это на 4,0% больше, чем в январе и на 23,2% больше, чем год назад. Рост связывают с повышением цен на основные молочные продукты.

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Индекс цен на сахар в прошлом месяце составил 118,5 пункта, что на 6,6% больше, чем в январе. В то же время, он оказался на 15,8% ниже, чем в феврале 2024 года.

Рост мировых цен на сахар специалисты объясняют опасениями относительно сокращения мирового предложения в сезоне 2024/25. Последнее может быть вызвано снижением производства в Индии и засушливой погодой в Бразилии.

Цены на продукты в Украине - что известно

Ранее УНИАН писал, что в Украине наблюдают стремительное снижение цен на картофель. По состоянию на четверг, 6 марта они формировались в диапазоне 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг). Это в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Главной причиной этого специалисты считают недавнее подорожание овоща, которое привело к неготовности населения закупать картофель в больших объемах.

Также сообщалось, что недавно в Украине начали стремительно расти цены на белокочанную капусту. Кроме того, аналитики заявили о подорожании моркови.

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