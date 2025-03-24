Рынок сливочного масла зависит от общей экономической ситуации в стране.

С осени прошлого года в Украине стремительно дорожает сливочное масло. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ), стоимость пачки в магазинах уже достигла средней отметки в 117 гривень.

Как рассказал в комментарии УНИАН член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, по данным Госстата, за год стоимость сливочного масла выросла на 32,2%.

Специалист отмечает, что основной причиной повышения стоимости молочного сырья стало подорожание кормов, которое связано с низким урожаем в 2024 году.

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"Первая основная причина роста цен на сливочное масло - это рост стоимости кормовой базы, в частности комбикормов", - пояснил эксперт.

Вторым фактором, влияющим на ценообразование, является повышение стоимости электроэнергии. Производство масла требует значительных энергоресурсов, ведь молокоперерабатывающие предприятия потребляют электроэнергию как для процесса производства, так и для хранения продукции в холодильниках.

"Что происходит сегодня с электричеством? Цена растет. К тому же продолжаются обстрелы", - сказал Пендзин.

Он также отметил, что в случаях, когда предприятия вынуждены работать на генераторах, себестоимость продукции еще больше возрастает.

Третий важный фактор - дефицит кадров в производственной сфере. Экономист отметил, что найти квалифицированных работников, в частности водителей большегрузных машин, становится все сложнее из-за мобилизации.

"Это три главных фактора, которые сегодня способствуют росту цен не только на масло, но и на другие продукты", - подытожил Пендзин.

По мнению эксперта, рынок сливочного масла не является исключением и зависит от общей экономической ситуации в стране.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич отмечал, что через полтора-два месяца стоит ожидать значительного снижения цен на яйца.

Согласно ежемесячному мониторингу цен на продукты ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), средняя цена подсолнечного масла составляет 77,5 гривни за бутылку. За месяц продукт подорожал на 4%.

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