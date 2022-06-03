Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем. Одна из тем касалась разблокировки экспорта украинского зерна.
Как передает ряд российских СМИ, Лукашенко предложил транзит украинского зерна в балтийские порты через свою территорию, но ему нужны "компромиссы". Главное, как было указано в разговоре, чтобы эти порты были открыты и для белорусских товаров.
"Сейчас все ищут логистику: "А где? А как?"Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против – везите через Беларусь, но компромиссам имеет место быть", – сказал позже Лукашенко на пресс-конференции.
Отмечается, что генсек ООН попросил "небольшую паузу в несколько дней", дабы переговорить с руководством заинтересованных стран о такой возможности.
Напомним, накануне в РФ сделали циничное заявление о поставках украденного у Украины зерна. В частности, по словам главы МИД России Марии Захаровой они готовы поставлять зерно "всем нуждающимся странам" в обмен на отмену санкций.
Ранее СМИ писали, что Турция подготовила "дорожную карту" по разблокированию экспорта украинского зерна. В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна. Позже стало известно, что Турция есть среди стран, которые покупают украденное Россией украинское зерно.