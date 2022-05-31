Польша готова изменить и распространить возможности пограничной, транспортной, железнодорожной и портовой инфраструктуры в сжатые сроки.

Польша готова расширить собственную инфраструктуру для транспортировки заблокированного Россией украинского зерна на Ближний Восток и страны Африки и требует для этого "несколько месяцев".

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе после завершения встречи Европейского совета заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает "Укринформ".

"Я сказал нашим друзьям в ЕС, что Польша готова изменить и распространить возможности пограничной, транспортной, железнодорожной и портовой инфраструктуры в сжатые сроки. Мы не сможем этого сделать за несколько недель, но в течение месяцев сможем достичь определенного результата", - сообщил польский премьер.

Он отметил, что в ближайшее время Варшава будет вести переговоры с украинскими партнерами, чтобы несмотря на варварскую политику РФ можно было вывезти как можно больше зерна из Украины, ведь Украина является одним из важнейших в мире экспортеров зерна в страны Африки и Ближнего Востока.

Моравецкий отметил, что это не создает конкуренцию для Польши.

"Мы помогаем одновременно сохранить мир и безопасность в важных странах и регионах, которые граничат с Европой на юге и юго-востоке", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша предложила "очень конструктивное сотрудничество" и будет находиться в близком контакте с Еврокомиссией относительно того, что Польша может сделать, чтобы наладить транспортировку через польскую границу и широкую колею, до железнодорожной станции Славкув.

"По крайней мере часть зерна, которое застряло на побережье Черного моря, можно будет быстро транспортировать (за границу - ред.)", - резюмировал польский премьер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что РФ заблокировала в украинских портах более 20 миллионов тонн сельскохозяйственных культур.

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