Согласно исследованиям 81% людей в мегаполисах выбирают готовую еду или заказывают доставку на дом. Понимая это, технологи компании "Люстдорф" создали питьевую кашу ТМ "Селянська", аналогов которой нет на рынке.

По данным компании Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2020 году: люди все реже готовят дома и предпочитают сервисы доставки еды или используют уже готовые продукты, доля таких потребителей - 43%. При этом в обществе выделяется особая тенденция: чем больше населенный пункт, тем выше процент людей, предпочитающих готовую продукцию, в мегаполисах это 81% людей.

Современным компаниям нужно отслеживать предпочтения потребителей и правильно адаптировать продукты под рыночные потребности. Именно так сделала ТМ "Селянська", которая недавно представила украинцам инновационный продукт, сбалансированную питьевую молочную кашу без добавленного сахара, трех вкусов: гречневая, овсяная и рисовая.

"Компания Люстдорф" работает на молочном рынке более 20 лет и имеет опыт работы с зерновыми продуктами. Мы решили совместить в одном блюде всю пользу зерна и молока. В результате сделали совершенно новый и инновационный продукт, в составе которого только два ингредиента: молоко (90%) и зерно (10%)" - поделилась Наталья Веремчук, руководитель по маркетингу компании Люстдорф (ТМ "Селянська")

Неужели кашу теперь можно не готовить?

Технологи компании "Люстдорф" теперь будут готовить каши вместо Вас: современное оборудование и автоматизированное производство позволяет изготавливать продукт наивысшего качества быстрыми темпами для быстрого потребления.

Процесс производства изначально был настроен на поиск идеального баланса вкуса и пользы: технологи компании "Люстдорф" успели апробировать различные пропорции молока и зерна, чтобы в результате представить не просто напиток, а полноценное блюдо, которое можно есть сразу.

На мощностях производства продукт фасуется в асептическую упаковку Тетра Пак, которая позволяет сохранять кашу до 90 суток без использования холодильника.

Кроме этого благодаря питьевому формату и отсутствии добавленного сахара, блюдо легко усваиваются организмом человека. Поэтому то, что раньше можно было только представить, уже сейчас на полках наших супермаркетов.

Вкусно и удобно с новой кашей

Питьевая каша ТМ "Селянська" создана специально для того, чтобы можно было насытить организм в любой момент: за завтраком, перед спортивной тренировкой, на перемене в школе или во время обеда в офисе. Именно поэтому она представлена ​​сразу в 2 форматах: 750 граммов, чтобы хватило для всей семьи, и меньше - 250 граммов, чтобы поместилась в рюкзаке или женской сумочке.

Поэтому питьевые молочные каши ТМ "Селянська" - действительно уникальный продукт на рынке Украины, который упрощает жизнь тысячи украинцев уже сегодня.

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Автор: Иван Бойко