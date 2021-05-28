По данным компании Deloitte относительно потребительских настроений украинцев в 2020 году: люди все реже готовят дома и предпочитают сервисы доставки еды или используют уже готовые продукты, доля таких потребителей - 43%. При этом в обществе выделяется особая тенденция: чем больше населенный пункт, тем выше процент людей, предпочитающих готовую продукцию, в мегаполисах это 81% людей.
Современным компаниям нужно отслеживать предпочтения потребителей и правильно адаптировать продукты под рыночные потребности. Именно так сделала ТМ "Селянська", которая недавно представила украинцам инновационный продукт, сбалансированную питьевую молочную кашу без добавленного сахара, трех вкусов: гречневая, овсяная и рисовая.
"Компания Люстдорф" работает на молочном рынке более 20 лет и имеет опыт работы с зерновыми продуктами. Мы решили совместить в одном блюде всю пользу зерна и молока. В результате сделали совершенно новый и инновационный продукт, в составе которого только два ингредиента: молоко (90%) и зерно (10%)" - поделилась Наталья Веремчук, руководитель по маркетингу компании Люстдорф (ТМ "Селянська")
Неужели кашу теперь можно не готовить?
Технологи компании "Люстдорф" теперь будут готовить каши вместо Вас: современное оборудование и автоматизированное производство позволяет изготавливать продукт наивысшего качества быстрыми темпами для быстрого потребления.
Процесс производства изначально был настроен на поиск идеального баланса вкуса и пользы: технологи компании "Люстдорф" успели апробировать различные пропорции молока и зерна, чтобы в результате представить не просто напиток, а полноценное блюдо, которое можно есть сразу.
На мощностях производства продукт фасуется в асептическую упаковку Тетра Пак, которая позволяет сохранять кашу до 90 суток без использования холодильника.
Кроме этого благодаря питьевому формату и отсутствии добавленного сахара, блюдо легко усваиваются организмом человека. Поэтому то, что раньше можно было только представить, уже сейчас на полках наших супермаркетов.
Вкусно и удобно с новой кашей
Питьевая каша ТМ "Селянська" создана специально для того, чтобы можно было насытить организм в любой момент: за завтраком, перед спортивной тренировкой, на перемене в школе или во время обеда в офисе. Именно поэтому она представлена сразу в 2 форматах: 750 граммов, чтобы хватило для всей семьи, и меньше - 250 граммов, чтобы поместилась в рюкзаке или женской сумочке.
Поэтому питьевые молочные каши ТМ "Селянська" - действительно уникальный продукт на рынке Украины, который упрощает жизнь тысячи украинцев уже сегодня.
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