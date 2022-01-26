Эксперт не исключает, что введение госрегулирования неизбежно скажется на качестве продукции.

Решение правительства Украины ограничить торговые надбавки на ряд товаров может привести к тому, что торговым сетям просто будет невыгодно их продавать, следовательно, они вообще исчезнут с прилавков наших магазинов.

Такой прогноз, как говорится в материале УНИАН, озвучил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

По мнению эксперта, торговые сети могут отказаться закупать некоторые продукты.

"Торговая наценка – это сумма, которую получает торговая сеть, чтобы покрыть свои текущие расходы на аренду, логистику, расходы на продавцов, на коммунальные услуги. Если это не будет покрывать их расход, они просто откажутся закупать такие продукты", - отмечает он.

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Также эксперт не исключает, что введение госрегулирования неизбежно скажется на качестве продукции.

"Для того, чтобы спрос на продукцию остался и выполнить требования Кабмина, производитель будет использовать в производстве худшее сырье, чтобы продавать по этой цене", - считает эксперт.

Госрегулирование цен: