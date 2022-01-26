Решение правительства Украины ограничить торговые надбавки на ряд товаров может привести к тому, что торговым сетям просто будет невыгодно их продавать, следовательно, они вообще исчезнут с прилавков наших магазинов.
Такой прогноз, как говорится в материале УНИАН, озвучил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
По мнению эксперта, торговые сети могут отказаться закупать некоторые продукты.
"Торговая наценка – это сумма, которую получает торговая сеть, чтобы покрыть свои текущие расходы на аренду, логистику, расходы на продавцов, на коммунальные услуги. Если это не будет покрывать их расход, они просто откажутся закупать такие продукты", - отмечает он.
Читайте такжеВ Кабмине решили ограничить цену на газ для производителей хлеба
Также эксперт не исключает, что введение госрегулирования неизбежно скажется на качестве продукции.
"Для того, чтобы спрос на продукцию остался и выполнить требования Кабмина, производитель будет использовать в производстве худшее сырье, чтобы продавать по этой цене", - считает эксперт.
Госрегулирование цен:
- Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.
- 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.
- Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.
- Торговую наценку более 10% запретили устанавливать на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное с жирностью 72,5%.
- 19 января 2022 года Кабинет министров отложил вопрос включения пшеничного хлеба в перечень товаров, имеющих социальную значимость, и в отношении которых устанавливается предельная торговая наценка в 10%.
- Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.