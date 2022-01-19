Данное предложение предоставил министр агрополитики Роман Лещенко.

Кабинет министров отложил вопрос включения пшеничного хлеба в перечень товаров, имеющих социальную значимость, и в отношении которых устанавливается предельная торговая наценка в 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, данное предложение подал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, правительство его поддержало.

"Прошу на неделю отложить этот вопрос до рассмотрения", - сказал министр агрополитики.

Согласно пояснительной записке к постановлению, целью проекта является введение временного регулирования цен на хлеб пшеничный и предоставление возможности его производителям закупать газ на льготных условиях.

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Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года Кабинет Министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Торговую наценку более 10% запретили устанавливать на крупу гречневую, сахар-песок, Мука пшеничная высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное с жирностью 72,5%.

Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.

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